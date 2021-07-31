عن شبهة : الحوار الاستراتيجي - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/07/31 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي ذهب الكاظمي الى نيويورك تسبقه فرحة انه ممثل الطرف الآخر في معادلة الحوار مع القوة العظمى .



لقد تحول الطرف الآخر فجأة من بلاد محتلة الى مفاوض لإزالة الاحتلال ، من غير ان يدرك العراقيون انفسهم : نوع القوة التي امتلكتها البلاد ، لتتحول الى مفاوض يطلب من امريكا اجلاء آخر جندي من البلاد ، وجاءت داعش التي احتلت ثلثي مساحة العراق في ساعات لتعمق من شكوك العراقيين حول قدرتهم الفعالة على ادارة شؤونهم الأم ......





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