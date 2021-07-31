التقليلية في الشعر : مقدمة تعريفية - محمد نجيب السعد

2021/07/31 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_نجيب_السعد تعود أصول الشعر التقليلي إلى المدرستين التصويرية والموضوعية في الشعر، وأكتملت الكثير من ملامح هذا النوع من الشعر في ستينيات القرن المنصرم من خلال أعمال شعراء مثل روبرت لاكس وآرام سارويان وروبرت جرينير .



لم يحظى الشعر التقليلي إلا بالقليل من الاهتمام في النقد بشكل عام والعربي بشكل خاص.



أستخدم الشعر المعاصر مجموعة متنوعة للغاية من الأساليب ،ويكاد يكون من المؤكد أن الشعر التقليلي يتداخل مع تلك الأسال ......





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