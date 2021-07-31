طوكيو 2020 .. سويسرية تحرز ذهبية بندقية 50 م ضمن رياضة الرماية

2021/07/31 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احرزت السويسرية نينا كريستن ذهبية مسابقة بندقية 50 م ، 3 اوضاع للسيدات في رياضة الرماية ، ضمن دورة الالعاب الاولمبية المقامة في طوكيو .وتمكنت لاعبة فريق اللجنة الاولمبية الروسية يوليا زيكوفا من التتويج بالميدالية الفضية فيما ذهبت البرونزية الى مواطنتها يوليا كريموفا./انتهى9

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