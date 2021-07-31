القبض على مبتز الكتروني ومتهم بسرقة عجلة في بغداد

2021/07/31 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت مفارز مكافحة الاجرام في بغداد القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها وآخر بسرقة عجلة.وذكر بيان للمديرية " ان مفارز مكتب مكافحة الاجرام في النهروان القت القبض ، في كمين في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد ، على متهم بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم تدفع له مبالغ مالية ".من جانب آخر القت مفارز مكتب مكافحة سرقة السيارات في الرصافة القبض على متهم بسرقة عجلة شرقي العاصمة بغداد"./انتهى9

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