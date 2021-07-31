ارتفاع حصيلة هجوم يثرب إلى 39 شهيداًَ وجريحاً

2021/07/31 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي على ناحية يثرب في صلاح الدين، اليوم السبت، الى 39 بين شهيدا وجريح.وقال المصدر الأمني لـ ( بغداد اليوم )، ان "حصيلة الهجوم الإرهابي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين ارتفعت الى 14 شهيدا و25 جريح".وأضاف ان "بعض الجرحى الذين يرقدون المستشفى وصلت حالتهم الى الحرجة ".و استشهد وإصيب عدد من الأشخاص، امس الجمعة، بهجوم إرهابي على مجلس عزاء جنوب محافظة صلاح الدين.

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