شرطة بغداد تنقذ فتاة قاصر من فخ الاستدراج والمتاجرة بها - عاجل

2021/07/31 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز قسم شرطة الصالحية التابع لقيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، من إنقاذ فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٦ عاما من فخ الاختطاف من خلال استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) إن " مفارز قسم شرطة الصالحية تمكنت اليوم من إنقاذ فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٦ عاما من فخ الاختطاف من خلال استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت أن "الفتاة تم استدراجها من قبل متهم في احدى المحافظات وعدها بالزواج وكان ينوي الاعتداء عليها والمتاجرة بها".وتابعت تم التحفظ على الفتاة والتواصل مع ذويها بعد عرض الموضوع على القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

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