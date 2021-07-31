المحاكم الألمانية تسمح لطالبي اللجوء الأفغان بالبقاء

2021/07/31 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ينجح طالبو اللجوء الأفغان في ألمانيا بشكل متزايد في طلبات الاستئناف التي يقدمونها أمام المحاكم الألمانية للسماح لهم بالبقاء في البلاد، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

ومن بين 4212 حالة قضت فيها المحاكم خلال الفترة من يناير(كانون ثان) وحتى مايو(آيار) من هذا العام، تم منح 3203 الحماية، ورفض 1009 طلبات، بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب اليسار، أولا يلبكه، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت.



ويعني هذا المعدل أن المدعين نجحوا في حوالي 76 % من الدعاوى القضائية.

وبحسب البيانات، تم تسوية 2418 قضية أخرى بطريقة أخرى أو كانت تتعلق بقرارات بشأن مسؤولية دول الاتحاد الأوروبي عن المدعي بما يتماشى مع لائحة دبلن، التي تنص على أن طلبات اللجوء يجب أن يتم التعامل معها من قبل الدولة التي دخل فيها المهاجرون لأول مرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتظهر أحدث المعلومات زيادة في معدل نجاح المتقدمين الأفغان في الطعون ضد قرارات اللجوء الألمانية.

وفي نفس الفترة من العام الماضي، نجح حوالي 55 % من المدعين في البقاء في ألمانيا، وارتفعت نسبتهم إلى 60 % للعام بأكمله.

وقالت وزارة الداخلية إنها لا تزال تدرس دعوة الحكومة الأفغانية لتعليق عمليات الترحيل إلى البلاد في ظل تزايد العنف والعدد المتزايد لحالات الإصابة بكورونا.

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