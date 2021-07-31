اختتام مهرجان واسط السينمائي الدولي السادس

2021/07/31 | 12:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واع- دانيال قاسم اختتم في مدينة النعمانية، مهرجان واسط السينمائي الدولي السادس ( دورة الفنانة المتألقة شذى سالم ) بمشاركة محلية وعربية ودولية. وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) ،أن "أعمال المهرجان شهدت إعلان الأفلام الفائزة من قبل لجنة التحكيم بعد أن تم الاتفاق على حجب الجائزة الأولى "، موضحاً أن "فيلم (طريق حواء) لدعاء علي فاز بالجائزة الثانية ،فيما حصل فيلم (رقصة الثلج) لبشتيوان عبدالله على الجائزة الثالثة ،وحاز فيلم (أكتوبر) لمصطفى رحيم على أفضل تصوير وفيلم (ثانية) لمحمد أركان على أفضل سيناريو ،أما أفضل تمثيل فكان من حصة رغداء أنمار عن فلم (حلم)".وأضاف أن "الجوائز العربية" فكانت كما يلي: الأول: فيلم (خليني نعيش) للمخرج وسام دلالي من تونس الثاني: (الحاكم) لجعفر محمد من البحرين الثالث: (دوبامين) لياسر جياش من السعودية أفضل إخراج: هشام الباز من المغرب عن فيلم (ما الخطب) أفضل سيناريو لفيلم (فوبيا) ليوسف بن جبارة من الجزائر أفضل تمثيل لفاطمة بسيوني من مصر عن فيلم (نحمده) أفضل تصوير للفيلم الفرنسي (المشارك). وتابع مراسلنا ،ان "المهرجان شهد مشاركة دولية وعربية وعراقية وبحضور نخبة من نجوم الفن العراقي وعدد من المثقفين وشخصيات وقامات معروفة في عالم السينما من كتاب ونقاد ومهتمين بالشأن الثقافي والسينمائي والفني"،مبيناً أن"منهاج الختام تضمن توزيع الدروع التذكارية والقلادات الفضية على الفائزين بالمراكز الاولى ،كذلك افضل تمثيل وتصوير واخراج وسيناريو ،ومن ثم قُدمت شهادات تقديرية للمشاركين واللجان المنظمة للمهرجان ،ولجنة الفرز والتحكيم وممن كانوا شركاء للنجاح في العمل".

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