2021/07/31 | 12:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أنه لا يوجد شح بأكياس الدم الخاصة بمرضى الثلاسيميا، فيما أشارت إلى أن المشكلة التي تواجهها بشأن توفير اكياس الدم هي السيولة المالية.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة توضح حقيقة وجود شح بأكياس الدم لمرضى الثلاسيميا المركز الخبري الوطني.

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