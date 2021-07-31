تنظيم داعش يعدم عائلة في الانبار

2021/07/31 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر امني، السبت، ان عناصر من تنظيم داعش اقتحمت منزلا في محافظة الانبار وقتلت 4 افراد من عائلة واحدة.

واضاف المصدر في تصريح لـ NRT عربية (31 تموز 2021)، ان "هجوما شنه تنظيم داعش على منزل في منطقة (عكبة) ضمن قضاء هيث في محافظة الانبار، اسفر عن مقتل صاحب المنزل وزوجته فضلا عن اثنين من اولادهما".

واشار المصدر الى ان "الحادثة حصلت فجرا"، مبينا ان القوات الامنية حضرت الى مكان الجريمة وفتحت تحقيقا في ملابسات الأمر".

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