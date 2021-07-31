2021/07/31 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، القبض على رجل قتل امراة طعنا بالسكين حتى الموت جنوبي مدينة الحلة.

وذكرت القيادة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (31 تموز 2021)، ان "قوة من قسم شرطة الأقضية - مركز شرطة الكفل، القت القبض على رجل أقدم على طعن إمرأة في أنحاء متفرقة من جسمها بواسطة آلة جارحة (سكي ) مما تسبب في قتلها داخل منزلها جنوبي مدينة الحلة .

واضاف البيان، انه "بعد ورود إخبار الى مركز الشرطة عن الحادثة باشرت القوات الامنية وعلى الفور بالتحري وجمع المعلومات وتم التوصل الى القاتل والقبض عليه في وقت قساسي".

واوضح،ـ ان "المتهم إعترف بإرتكابه الجريمة، وتم نقله الى مركز التحقيق المعني وفق الاجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل امرأة بمحافظة بابل طعنا بالسكين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل امرأة بمحافظة بابل طعنا بالسكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).