قناة إيرانية: استهداف الناقلة الإسرائيلية جاء ردا على هجوم في سوريا

2021/07/31 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قناة العالم التابعة للحكومة الإيرانية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب قبيل سواحل عُمان بطائرة مسيرة جاء ردا على هجوم "شنته إسرائيل الأسبوع الماضي عل قاعدة الضبعة العسكرية الجوية في منطقة القصي

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