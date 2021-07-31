آلاف القطع الأثرية تعود الى العراق لكن ليس كل ما تم تهريبه

2021/07/31 | 12:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي حين تم تحديد 12500 موقع أثري رسميًا كجزء من التراث الثقافي العراقي، هناك المئات من المواقع غير المحفورة.

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