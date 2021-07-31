مقتل سبعة أشخاص وجرح 11 في هجوم لداعش على خيمة عزاء قرب تكريت 

2021/07/31 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون يشعلون الشموع في موقع الانفجار بسوق شعبي في حي مدينة الصدر ذي الأغلبية الشيعية شرقي بغداد في 19 تموز/ يوليو 2021 © اف ب/ارشيف أحمد الربيعي الباشية (العراق) (أ ف ب) – قتل سبعة أشخاص، بينهم عنصران أمنيان، وأصيب 11 بجروح في هجوم مسلح ليل الجمعة على خيمة عزاء في منطقة يثرب في […]

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