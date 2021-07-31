جهد استخباري كبير يطيح بخمسة ارهابيين شمالي بغداد

2021/07/31 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، ان جهدا استخباريا كبيرا اسفر عن الاطاحة بخمسة إِرْهَابيين شمالي العاصمة.

وذكر إعْلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، ودائرة أمن بغداد تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد نصب كمائن محكمة في مناطق شمالي بغداد بالتعاون مع لوائي المشاة (22) و(59) في الفرقة السادسة"، مشيرا الى ان العملية جاءت "بتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد".

واضاف البيان انه "وفي السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء (23) في فرقة المشاة السابعة عشرة من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، في منطقة المناري جنوبي بغداد".وتابعت "فيما تمكنت قوة مشتركة من اللواء الأول شرطة اتحادية ومديرية الاستخبارات والجريمة المنظمة من اعتقال متهمين اثنين بتهمة تهريب الآثار، وضبط بحوزتهم خمس قطع أثرية جنوب شرقي بغداد".واشار البيان الى ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (6) متهمين بترويج المخدرات، والسرقة، والقتل، وضبط أسلحة وأعتدة وأجهزة اتصال، في جانب الكرخ، اضافة الى اعتقال متهمين اثنين بترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، من قبل شرطة نجدة الزهور في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد".

وختمت انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

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