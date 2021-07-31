2021/07/31 | 13:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ضمان جودة الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:36

واع/

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