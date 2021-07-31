2021/07/31 | 13:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

وذكرت اللجنة في بيان أن “اللجنة سجلت 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بذلك إلى 241 حالة بين المعنيين بالأولمبياد منذ أن بدأت اللجنة المنظمة نشر التقرير اليومي في أول تموز الجاري”.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الجمعة، عن 27 حالة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

ولم تتضمن حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، أياً من الرياضيين المشاركين بالأولمبياد.

وتضمنت قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بالعدوى واضطروا للانسحاب 23 رياضياً، من بينهم الدراج الألماني سيمون جيشكي ونجم القفز بالزانة الأمريكي سان كندريكس.



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