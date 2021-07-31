لبنان تفرض قيوداً صارمة على السيّاح والوافدين اعتباراً من الأسبوع المقبل (وثائق)

2021/07/31 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتخذت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، السبت، سلسلة إجراءات على الركاب القادمين الى لبنان ابتداء من تاريخ السادس من شهر آب المقبل.

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