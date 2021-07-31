عمليات الجزيرة تصدر بيانا حول اعدام عائلة في الانبار

2021/07/31 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عمليات الجزيرة، السبت، تفاصيل الهجوم الذي تعرض له أحد المنازل في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكر بيان لعمليات الجزيرة، تلقى NRT عربيةنسخة منه، (31 تموز 2021)، أنه "بالساعة 04:45 يوم 31/7/2021، قام مسلحون مجهولون يرتدون الزي العسكري بالهجوم بأسلحة كاتمة الصوت على دار المدعو (علي ابراهيم رعد نجم المحلاوي) من مواليد 1966، يعمل كاسبا ويسكن قضاء هيت، ناحية المحمدي، منطقة العكبة".

وأضاف أن "الهجوم أدى الى مقتل كل من (علي ابراهيم رعد نجم) و(حسين علي ابراهيم،من مواليد 1984، ويعمل منتسبا في قسم الشهداء والجرحى التابعة الى مديرية شرطة محافظة الانبار)، و(حمزة علي ابراهيم، من مواليد 1998، يعمل موظفا في بلدية المحمدي)".

وتابع، أنه "تم نقلهم الى مستشفى هيت العام لاجراء اللازم"، مشيرا الى أنه "تم تبني الحادث من قبل مركز شرطة المحمدي، وأن الحادث ضمن قاطع فوج مغاوير فق7 قيادة عمليات الجزيرة".

وفي وقت سابق، قال مصدر امني، ان عناصر من تنظيم داعش اقتحمت منزلا في محافظة الانبار وقتلت 4 افراد من عائلة واحدة.

واضاف المصدر في تصريح لـ NRT عربية اليوم السبت، ان "هجوما شنه تنظيم داعش على منزل في منطقة (عكبة) ضمن قضاء هيث في محافظة الانبار، اسفر عن مقتل صاحب المنزل وزوجته فضلا عن اثنين من اولادهما".

واشار المصدر الى ان "الحادثة حصلت فجرا"، مبينا ان القوات الامنية حضرت الى مكان الجريمة وفتحت تحقيقا في ملابسات الأمر".

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