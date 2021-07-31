أردوغان يعلن 4 ولايات تركية مناطق منكوبة جراء الحرائق

2021/07/31 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة مناطق منكوبة جراء الحرائق.

وقال اردوغان في تغريدة نشرها على حسابة في تويتر ان بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره.

وحتى مساء الجمعة، أسفرت تلك الحرائق عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

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