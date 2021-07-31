2021/07/31 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمل إرهابي جديد يستهدف خط نقل الطاقة الكهربائية خانقين - كلار

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