الكمارك: ضبط 3 طائرات مسيّرة بحوزة مسافر عراقي في مطار البصرة

2021/07/31 | 14:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الكمارك، اليوم السبت، ضبط ثلاث طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقي.وذكرت الهيئة في بيان، إنها “ضبطت 3 طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقي في كمرك مطار البصرة الدولي قادما من اسطنبول على متن الخطوط الجوية التركية”.وأضافت “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل”.

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