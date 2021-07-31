2021/07/31 | 14:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز شرطة بغداد، من إنقاذ فتاة قاصر من فخ الاستدراج والمتاجرة بها.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم شرطة الصالحية التابع لقيادة شرطة بغداد تمكنت من إنقاذ فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٦ عاما من فخ الاختطاف من خلال استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.وأضاف، انه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ فتاة قاصر من الاستدراج والمتاجرة بها في بغداد first appeared on النور نيوز.

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