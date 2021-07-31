رئيس الجمهورية يؤكد أهمية ضمان جودة الاتصالات وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

2021/07/31 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية ضمان جودة الاتصالات وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وذكر بيان عن رئاسة الجمهورية تلقته “تقدم” أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي المؤيد”.

وأضاف انه “في مستهل اللقاء هنأ الرئيس، علي المؤيد، بمناسبة تسنمه منصبه الجديد متمنياً له التوفيق في مهامه”، مؤكداً على ضرورة “إشاعة المفاهيم الديمقراطية وتعزيزها في حرية الرأي والتعبير وفق المعايير الدستورية”، لافتاً إلى “أهمية انتهاج وسائل الاعلام خطاباً مهنياً يرسخ ثقافة التسامح بين العراقيين ويتصدى لخطاب الكراهية والشائعات التي تسعى لاستهداف السلم والأمني والمجتمعيين”.

أشار صالح إلى “أهمية ضمان جودة الاتصالات وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذا الشأن”.

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