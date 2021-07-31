حدث في المسرح عام 1975 - فاضل خليل

2021/07/31 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل في مراجعة متأنية لبعض من مواضي اخطائي في المسرح، وعلى قلتها، أردت لها هذه الوقفة التي تضمنت على الكثير من محاسبة النفس، التي لا تخلو من نقد الذات وتعذيبها بالكريات، بعد زمن قارب من ألأربعة عقود، من النضوج المعذب الذي صنعته سنين تجربتي في الحياة والمسرح.



والتي اعتز بها ايما اعتزاز لاسباب جمة منها: أولا/ لأنني من القلة التي تتباها بالتزاماتها وصدق مواعيدها في الحياة وفي المسرح.



وثانيا/ لأنني ما اردت ......





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