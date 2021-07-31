وعود البيجيدي الانتخابية وعود عرقوب (1). - سعيد الكحل

2021/07/31 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل يخوض حزب العدالة والتنمية معركته الانتخابية السادسة منذ المؤتمر الاستثنائي سنة 1996 عقب اندماج إسلاميي حركة التوحيد والإصلاح في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية برئاسة الراحل عبد الكريم الخطيب ، وهو على رأس الحكومة لولايتين متتاليتين .



والمفروض أن يقدّم الحزب حصيلة قيادته للحكومة ويقدم صورة واضحة تسمح للناخبين بالمقارنة بين ما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل 2011 وبين ما صارت ......





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