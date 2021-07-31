قوباد طالباني: هدفنا خدمة كردستان والدفاع عن حقوقها

2021/07/31 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد قوباد طالباني رئيس القائمة الانتخابية المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، الأهداف من وراء هذا التحالف إضافة إلى الاتفاق على تفعيل قوى الطرفين لتحقيق النجاح في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وقال طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القيادي في حركة التغيير درباز جبار الجاف، عقب اجتماع عقده الجانبان في مقر الحركة بالسليمانية، بحثنا آلية عمل تحالفنا الانتخابي، وقمنا بتوزيع المهام على اللجان المشتركة، وفي هذه المرحلة سنفعل قوانا لإنجاح تحالفنا من أجل أن نقدم أفضل الخدمات الى شعب كردستان والعراق.

وتابع طالباني وهو نائب رئيس مجلس وزراء الإقليم: أكدنا باننا نسعى إلى تحقيق الاستقرار في الإقليم لكي نتمكن وبقوة في بغداد من الدفاع عن حقوق شعب كردستان.

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