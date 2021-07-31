العصائب: الفصائل لا تعترف بالحوار مع واشنطن وماضية في مواجهة القواعد الأميركية

2021/07/31 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى قيادي في حركة عصائب أهل الحق وجود اي هدنة بين الفصائل المنضوية تحت ما يعرف بتنسيقية المقاومة والولايات المتحدة الأمريكية في العراق، مؤكدة استمرار العمل العسكري ضد الأهداف الأمريكية في العراق.

القيادي في الحركة سعد السعدي، إن فصائل المقاومة لا تعترف بنتائج الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وانها ماضية في مواجهة القواعد الأمريكية بكل الوسائل والسبل العسكرية وغيرها.

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