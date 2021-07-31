العراق في المركز 22 عالمياً بعد تسجيل اكثر من مليون و600 الف اصابة

2021/07/31 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتل العراق المركز الثاني والعشرين في جدول الدول الاكثر تضرراً بجائحة كورونا من حيث عدد الاصابات.

وقالت جامعة جونز هوبكز الامريكية في تقريرها اليومي ان العراق سجل حتى صباح السبت مليون وستمائة وستة عشر الف وثلاثمائة وأربعة وثمانين اصابة مؤكدة بالوباء، لافتة الى ان العالم سجل حتى الان اكثر من مئة وثمانية وتسعين مليون اصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة نحو أربعة مليون وربع المليون حالة.

واضافت ان امريكا ما زالت تحتل المركز الاول في جدول الدول الاكثر تأثرا حيث بلغ عدد الاصابات فيها اكثر من خمسة وثلاثين مليون اصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا، وكل من هذه الدول سجلت اكثر من ستة ملايين اصابة مؤكدة بالفيروس.

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