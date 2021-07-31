"إرث يستحق الموت من أجله".. ليدي غاغا كما لم ترونها من قبل في House of Gucci

2021/07/31 | 14:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا بشكلٍ جديدٍ كلياً في الإعلان الترويجي الرسمي الذي تم إصداره أمس، لفيلم House of Gucci، الذي يحمل توقيع المخرج ريدلي سكوت، ومن المقرر انطلاقة عروضه حول العالم في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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