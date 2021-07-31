الناطق باسم القائد العام يعلن قتل قيادي بداعش في تلال حمرين

2021/07/31 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول قتل قيادي بداعش في تلال حمرين.وقال رسول في بيان تلقته وكالة الانباء اعراقية (واع) إنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي المُكنى (أبو سعد السمين)"، مشيرا الى أن "الارهابي كان يشغل منصب ما يُسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بُحيرة تلال حمرين ضمن مُحافظة ديالى، والذي كان يُعد ذا تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الإنتحاريين".

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