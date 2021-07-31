2021/07/31 | 14:17 - المصدر: عين العراق

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السبت 31 يوليو 2021 | 02:13 مساءً

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خلية ازمة ديالى تعقد اجتماعا طارئا لبحث 4 ملفات عاجلة

عقدت خلية الازمة في ديالى، السبت، اجتماعا طارئا لبحث 4 ملفات عاجلة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي ان” خلية الازمة في ديالى عقدت اجتماعا طارئا بحضور المحافظ وممثلي القيادات الامنية ولجهات ذات العلاقة لبحث 4 ملفات هامة في المشهد الوبائي ابرزها تصاعد وتيرة الاصابات في الاونة الاخيرة”.

واضاف العزاوي،ان” الاجتماع خرج بجملة مهمة من المقررات ابرزها توفير عناصر أمنية في استعلامات المستشفيات وردهات العزل لتأمين الحماية اللازمة لهذه المؤسسات ومنع دخول الزائرين والاكتفاء بمرافق واحد لكل مريض ،بالاضافة الى توفير كميات مناسبة وكافية لسد الحاجة من قناني الأوكسجين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فضلا عن تجهيز المستشفيات لردهات العزل بالأدوية والمستلزمات الطبية”.

واشار الى ان” هناك سلسلة اجراءات ستتخذ حيال التجمعات الشعبية التي لها مردودات سلبية وتدفع الى تفشي وباء كورونا”.

وتشهد ديالى ارتفاع مطرد في معدلات الاصابات في الاونة الاخيرة الى مرحلة امتلاء ردهات العزل”.

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