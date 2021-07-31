صالح يؤكد على أهمية ضمان جودة الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

2021/07/31 | 14:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، أهمية ضمان جودة الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “الرئيس صالح وخلال استقباله رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي المؤيد شدد على ضرورة إشاعة المفاهيم الديمقراطية وتعزيزها في حرية الرأي والتعبير وفق المعايير الدستورية”، لافتاً إلى “أهمية انتهاج […]

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