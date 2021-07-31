مقتل قيادي بداعش في تلال حمرين بديالى

2021/07/31 | 14:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول مقتل قيادي بداعش في تلال حمرين.وقال رسول في بيان إنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي المُكنى (أبو سعد السمين)"، مشيرا الى أن "الارهابي كان يشغل منصب ما يُسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بُحيرة تلال حمرين ضمن مُحافظة ديالى، والذي كان يُعد ذا تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الإنتحاريين"./انتهى

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