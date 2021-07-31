القبض على اربعة من عناصر داعش بايمن الموصل

2021/07/31 | 14:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/القت القوات الامنية في مدينة الموصل القديمة على اربعة عناصر من داعش بايمن الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان القوات الامنية القت القبض على اربعة عناصر من داعش خلال معلومات استخباراتية افادت عن تواجدهن داخل السوق في منطقة اليرموك بايمن الموصل "./انتهى

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