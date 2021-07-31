الأعرجي وتولر يبحثان متابعة إنهاء تواجد القوة القتالية بالعراق

2021/07/31 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، والسفير الأمريكي في بغداد ،ماثيو تولر، اليوم السبت، متابعة إنهاء تواجد القوة ‏القتالية في العراق.‏ وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان تلقاه […]

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