2021/07/31 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، رئيس مجلس الأمن المُندوب الدائم لفرنسا لشهر تموز نيكولاس دي ريفيل، فيما أكد ان العراق يدعم لغة الحوار والتفاوض لإيجاد حلول بناءة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في مستهل اللقاء قدم وزير الخرجية شكره وتقديره لموقف فرنسا الداعم للعراق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يدعم “الحوار والتفاوض” لإيجاد حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعم “الحوار والتفاوض” لإيجاد حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعم “الحوار والتفاوض” لإيجاد حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).