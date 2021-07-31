المنافذ: ضبط حاويتين بداخلهما دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب بمنفذ ميناء ام قصر

2021/07/31 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط حاويتين بداخلهما دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب بمنفذي ميناء أم قصر اشمالي والاوسط.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “منفذ […]

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