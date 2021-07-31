لماذا فشل البرلمان في دورته الحالية ؟

2021/07/31 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

ظهر البرلمان العراقي عليلا مصابا

بالندب، كشخص يحتاج الى عناية خاصة،

ولايستطيع التنفس، وربما إحتاج إلى

جلسات تأهيل نفسي على غرار مايتلقاه

الأشخاص الذين مروا بتجارب قاسية،

وتسببت ا

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