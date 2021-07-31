2021/07/31 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت،

انقاذ فتاة قاصر من فخ "الاختطاف"

والمتاجرة بها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز قسم شرطة الصالحية

التابع لقيادة شرطة بغداد تمكنت من

إنقاذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ فتاة قاصر من فخ "الاختطاف" والمتاجرة بها في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ فتاة قاصر من فخ "الاختطاف" والمتاجرة بها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).