بابل.. رجل يقتل امرأة طعناً بالسكين

2021/07/31 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم رجل ، اليوم السبت، قتل أمرأة

طعناً بالسكين جنوب مدينة الحلة

بمحافظة بابل.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، ان "قوة من قسم شرطة

الأقضية - مركز شرطة الكفل في قيادة

شرطة ب

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