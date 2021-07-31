بابل.. رجل يقتل امرأة طعناً بالسكين

2021/07/31 | 15:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أقدم رجل ، اليوم السبت، قتل أمرأة
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طعناً بالسكين جنوب مدينة الحلة
بمحافظة بابل.
وقالت قيادة شرطة بابل في بيان، تلقته
وكالة نون الخبرية، ان "قوة من قسم شرطة
الأقضية - مركز شرطة الكفل في قيادة
شرطة ب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. رجل يقتل امرأة طعناً بالسكين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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