2021/07/31 | 15:13 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بغداد والانبار.. القبض على متهمين بالإرهاب والقتل وجرائم اخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/31 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد والانبار.. القبض على متهمين بالإرهاب والقتل وجرائم اخرى) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد والانبار.. القبض على متهمين بالإرهاب والقتل وجرائم اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).