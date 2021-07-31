صحة البصرة تؤكد انباء نفاد الاوكسجين من جميع المستشفيات وتتحدث عن الوفيات

2021/07/31 | 15:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مدير مستشفى الموانئ التعليمي في البصرة، سعد عبد الوهاب، السبت، على انباء نفاد الاوكسجين داخل مستشفيات المحافظة.

وقال عبد الوهاب في تصريح لـ NRT (31 تموز 2021)، ان "ماتم تداوله حول تسبب نفاد الاوكسجين السائل بحالات وفيات داخل المستشفى غير صحيح وعار عن الصحة.

واضاف ان "الاوكسجين نفد في جميع المستشفيات، لكن في نفس الوقت تم تعويض النقص عن طريق معمل الاوكسجين الموجود داخل المستشفى".

واشار الى ان "الوفيات التي حدثت جاءت نتيجة الاصابات المتقدمة والاعمار الكبيرة للمصابين".

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