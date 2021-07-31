2021/07/31 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اطلع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، السبت على الخطط الأمنية والاستخبارية في قاطع عمليات صلاح الدين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تموز 2021)، أن "المحمداوي والوفد المرافق له زار قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي".

وأضاف أنه "كان في استقبال رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي خلال وصوله قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صفاء الساعدي ومعاون آمر اللواء السادس للحشد ثامر عبد الرضا العنزي وعدد من قيادات اللواء".

وأشار الى أن "الزيارة تهدف للاطلاع على الخطط الأمنية والاستخبارية ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع بقية القطعات الأمنية والوقوف على ابرز الاحتياجات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في مواجهة خلايا الإرهاب التي أخذت تنشط مؤخرا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’أبو فدك’ في صلاح الدين لمتابعة خطط مواجهة ’خلايا الإرهاب النشطة مؤخراً’ (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’أبو فدك’ في صلاح الدين لمتابعة خطط مواجهة ’خلايا الإرهاب النشطة مؤخراً’ (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).