المنتخب المصري يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

2021/07/31 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ودع المنتخب المصري بكرة القدم ، اليوم السبت ، اولمبياد طوكيو بعد خسارته امام البرازيل فى دور الـ8 بهدف نظيف سجله ماتيوس كونها فى الدقيقة 36 من عمر المباراة ./انتهى2

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