حكومة إقليم كردستان تؤكد أهمية تأمين الاجواء المناسبة لإقامة الانتخابات البرلمانية لضمان نزاهتها

2021/07/31 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أهمية تأمين الاجواء المناسبة لإقامة الانتخابات البرلمانية لضمان نزاهتها.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الاقليم، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان بارزاني التقى اليوم وفداً من حزب الأمة العراقية برئاسة الأمين العام للحزب محمود حسين العكيلي، وبحثا معاً آخر مستجدات الوضع في العراق".وناقس بارزاني والعكيلي خلال اللقاء، الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، وأكدا ضرورة توفير الأرضية الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بهدف ضمان حقوق جميع المكونات وتطلعاتها.واشار الى ان الجانبين بحثا ايضا أهمية حل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور./انتهى7

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