امرأة تستبدل الماس بالحصى في عملية سرقة 5.8 مليون دولار

2021/07/31 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة إن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 60 عامًا قد انتحلت شخصية خبيرة الماس أثناء دخولها متجر مجوهرات فاخر في لندن، حيث سرقت سبع جواهر ثمينة في عملية سرقة متقنة خلال النهار، وسُجنت لمدة خمس سنوات ونصف.

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