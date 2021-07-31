المهاجرون الافغان.. رحلة على قمم الجبال للحصول على الأمن

2021/07/31 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة طالبان في أكثر من منطقة في أفغانستان أدت إلى موجة نزوح كبيرة إلى الدول المجاورة.

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