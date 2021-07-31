2021/07/31 | 15:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، وزير الثقافة حسن ناظم، فيما أشاد بجهود إستعادة 17 ألف قطعة أثرية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمعالم الحضارية.وثمن صالح خلال استقباله وزير الثقافة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “جهود الوزارة الى جانب باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت باستعادة 17 ألف قطعة أثرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يشيد بجهود إستعادة 17 ألف قطعة أثرية first appeared on النور نيوز.

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