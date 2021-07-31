2021/07/31 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصلت أسعار صرف الدولار لليوم الثاني على التوالي، السبت، استقرارها في الأسواق المحلية.

وسجل بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الصرف تواصل استقرارها) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الصرف تواصل استقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).